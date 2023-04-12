بعد أحداث العنف والفوضى: وزارة الخارجية ترد على ممثلية مفوضية شؤون اللاجئين بتونس

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 بيانا للرد على البيان الصّادر عن ممثليّة المفوّضيّة السّامية لشؤون اللاّجئين بتونس يوم أمس 11 أفريل 2023 حول الاعتداء الذي تعرّض له مكتبها بتونس من قبل عددٍ من اللاّجئين وطالبي اللّجوء والمُهاجرين.

وأكدت الوزارة أنّ تدخّل الوحدات الأمنيّة تمّ استجابةً لطلب ممثليّة المفوّضيّة السّامية بعد حادثة اقتحام مكتبها وفشل محاولات التّفاوض مع المحتجّين في عدّة مناسباتٍ سابقة.

وشددت الوزارة على ضرورة إبراز حقائق الوقائع والالتزام بمواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.