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عاجل/إيقاف بث مسلسل الجبل الأحمر..وسمير الوافي يفجرها ويكشف..

2023/04/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تم اليوم ايقاف بث مسلسل الجبل الأحمر في حدود العشرون الحلقة قبل نهايته بأربعة حلقات دون اي سابق انذار.

وكشف الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان الادارة كتبت نهاية تعسفية للمسلسل بحجة ان العقد فيه عشرون حلقة فقط.

وقال الوافي في تدوينته””منتهى العبث وقمة الإستخفاف بالمال العام…وسابقة في إستبلاه المشاهدين الذين يتابعون المسلسل لم تحدث في تاريخ التلفزة الوطنية…حيث تقرر إيقاف بث مسلسل ” الجبل الأحمر ” الذي تكلف مئات الملايين قبل نهايته بأربعة حلقات…لأسباب قيل أنها إدارية وبيروقراطية تتعلق بالعقد مع المنتج المنفذ…بدون أدنى إحترام للمشاهدين وللممثلين ولكل صناع المسلسل…أو لهيبة المؤسسة الوطنية وتاريخها…ويتم تعويضه بمسلسل قديم…مع إعادة بث حلقتين يوميا من ” تيتانيك ” عفوا أقصد من ” ساندرلا “…!!!

مسلسل يتوقف قبل نهايته…وتكتب له الإدارة نهاية تعسفية لا يمكن أن يتخيلها ويتصورها أي سيناريست…قال شنوة العقد فيه عشرون حلقة فقط والمنتج و المخرج أضافا أربعة حلقات…😅😅😅…هل هناك عقل يفهم ويتفهم هذا التبرير !!!؟؟”””

 

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