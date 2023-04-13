انتحار سعد المجرد في السجن بفرنسا..!!

راجت مؤخرا اخبار تدعي إقدام الفنان سعد المجرد على الانتحار في مقر سجنه بفرنسا وتدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد.

ويذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونفت مصدر مطلع في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان سعد لمجرد مركدا انها “مفبركة وعارية من الصحة”.

وأعرب المدر ذاته عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر ها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

المصدر أضاف أن “الوضعية الصحية لسعد لمجرد جيدة، وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثا ببراءته مما نسب إليه ومتطلعا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلالها”

وكالات