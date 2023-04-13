مخبأة في علب شكولاطة وقهوة: حجز 22 كلغ من الزطلة لدى مسافر في مطار المنستير..!

تم الإحتفاظ بشخصين وادراج آخرين في التفتيش بعد الكشف عن كميّة من المخدرات قدّرت بـ 22 كلغ (227 صفيحة قنب هندي) كانت بحوزة تونسي مقيم بفرنسا في مطار المنستير.

وحسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لموزاييك فإنّ فرقة التفتيش التابعة للديوانة بمطار المنستير بالتعاون مع الإستعلامات الديوانية تمكّنت من احباط عملية تهريب كمّية كبيرة من القنّب الهندي كانت مخفية داخل أكياس قهوة وعلب شوكولاطة جلبها مسافر تونسي (من مواليد 88) مقيم بفرنسا منذ سنة 2012.

ولدى سماعه، قال المشتبه به إنّه تحصل على كمية المخدّرات من شخص مقيم بفرنسا لنقلها إلى شخص ثالث في المنستير والذي أُلقي القبض عليه لاحقا، فيما تمّ إدراج شخصين آخرين بالتفتيش من بينهما تونسي مقيم بفرنسا و الذي أدلى بهويته المسافر المشتبه به.

وتمّ تعهيد الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بالبحث في القضية.

وأوضح فريد بن جحا أنّ قانون 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات ينصّ على عقوبات مشدّدة. ويعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار الى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.