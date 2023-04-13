4 ملايين تونسي شاهدوا الحلقة الأخيرة من مسلسل فلوجة..

تنفيذ الميزانية أظهر فائضا بقيمة 677 مليون دينار في موفى فيفري 2023

هذا ما تقرر في حق الصحفيين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي..#خبر_عاجل

بعد أحداث العنف والفوضى: وزارة الخارجية ترد على ممثلية مفوضية شؤون اللاجئين بتونس

قابس: الشروع في انجاز مشروع توفير خدمات الربط بالانترنات بالمؤسسات التربوية

2023/04/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم في ولاية قابس، الشروع في انجاز المشروع الخاص بربط المؤسسات التربوية بالأنترنت لتوفير الخدمات الرقمية والمحتويات التعليمية Edunet 10 الذي سيشمل بالجهة 123 مؤسسة تربوية، حيث تم الى حد الان، توفير الانترنات ب06 مؤسسات، فيما تتطلب 73 مؤسسة تربوية تراخيص لتركيز البنية الأساسية اللازمة لتمكينها من هذه الخدمة.

وعقدت اللجنة الجهوية للشبكات، امس الاربعاء، جلسة عمل للغرض، اشرف عليها الكاتب العام للولاية غالب القلالي، تم خلالها النظر في السبل الكفيلة بتوفير الأنترنات بالمؤسسات التربوية المعنية بهذا المشروع في أقرب الاجال، وتم بالمناسبة الاتفاق على اعداد الدراسات بالتوازي مع انجاز أشغال الربط وعلى احكام التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في هذا المشروع بما يمكن من استكمال انجازه قبل سبتمبر القادم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn