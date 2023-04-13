قابس: الشروع في انجاز مشروع توفير خدمات الربط بالانترنات بالمؤسسات التربوية

تم في ولاية قابس، الشروع في انجاز المشروع الخاص بربط المؤسسات التربوية بالأنترنت لتوفير الخدمات الرقمية والمحتويات التعليمية Edunet 10 الذي سيشمل بالجهة 123 مؤسسة تربوية، حيث تم الى حد الان، توفير الانترنات ب06 مؤسسات، فيما تتطلب 73 مؤسسة تربوية تراخيص لتركيز البنية الأساسية اللازمة لتمكينها من هذه الخدمة.

وعقدت اللجنة الجهوية للشبكات، امس الاربعاء، جلسة عمل للغرض، اشرف عليها الكاتب العام للولاية غالب القلالي، تم خلالها النظر في السبل الكفيلة بتوفير الأنترنات بالمؤسسات التربوية المعنية بهذا المشروع في أقرب الاجال، وتم بالمناسبة الاتفاق على اعداد الدراسات بالتوازي مع انجاز أشغال الربط وعلى احكام التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في هذا المشروع بما يمكن من استكمال انجازه قبل سبتمبر القادم.