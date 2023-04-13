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بشرى سارة للراغبين في العمل بالخارج: إيطاليا تعلن عن اتفاق هام مع تونس..

2023/04/13 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه “تمّ الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، بهدف “تعزيز الهجرة القانونية”، على حد تعبيره.

وقال تاياني، في اعقاب اجتماع صباح اليوم الخميس مع ضيفه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار: “نحن مع دعم اقتصادي لصالح نمو تونس”.
وأردف “ستقوم إيطاليا بدورها تجاه صندوق النقد الدولي” بتبني “رؤية استراتيجية”، مشددا على أهمية “التواجد الدبلوماسي والاقتصادي القوية على المدى المتوسط”.

وجدد تاياني وفق ما نشرته وكالة الأنباء الايطالية “آكي” التأكيد على أن “إيطاليا ستؤدي دورها” في ما يتعلق بتسريع مفاوضات السلطات التونسية المتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بـ 1.9 مليار دولار يصرف على دفعات في غضون 4 سنوات.

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