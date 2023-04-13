هذا ما قرره القضاء في حق والي قابس..#خبر_عاجل

أفاد المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، منير عروم، بأن محكمة الناحية بقابس قضت، اليوم الخميس، بسجن والي قابس السابق، مصباح كردمين، 3 أشهر من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله.

يذكر أنّه تمّ فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس ضدّ والي قابس السابق بعد أن شوهد بمكان العمل بعد عزله، كما أن البحث جار في 3 ملفات متعلقة به لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها باسناد رخص تاكسي فردي، وتراخيص بيع الأعلاف، وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.