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حجز 54،8 كلغ من الموز مخفية بجهاز تبريد في محل لبيع اللحوم..!

2023/04/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإشتراك مع أعوان الشرطة البلدية بسيدي بوزيد، أمس الخميس، 13 أفريل 2023، من حجز 54,8 كغ من الموز لدى تاجر خضر وغلال بالتفصيل بالسوق المركزي بسيدي بوزيد.

وقد قام المعني بالأمر بإخفائها بجهاز تبريد لدى صاحب محل لبيع اللحوم الحمراء وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز البضاعة حجزا فعليا وإيقاف المخالف من أجل إخفاء بضاعة بغرض المضاربة والإحتكار وإحالة صاحب محل اللحوم الحمراء في حالة تقديم.

كما تم إعادة ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية والإشراف على بيعها في الحال على المواطنين بالسعر القانوني 5000 مليم /الكغ وذلك لدى تاجر خضر وغلال بالتفصيل وإستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بتأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

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