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وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل

2023/04/14 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

على إثر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ الأربعاء 12 أفريل 2023 تحت إشراف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش و بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة السيد علي البنزرتي و رؤساء و ممثّلي الجمعيات الرياضية المعنية بمرحلة التتويج و رئيس الديوان السيد شكري بن حسن وثلّة من الإطارات العليا للوزارة و عدد من المندوبين الجهويين للشباب والرياضة و من الإطارات الأمنية العليا، فقد تم الاتفاق على :

أن يكون الدخول مخولا لأصحاب الاشتراكات السنوية أو التذاكر حسب طاقة الاستيعاب المحددة في كل قاعة.

– السماح بالدخول للقاعات الرياضية لمن سنهم فوق 18 سنة دون سواهم مع ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.

و أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على كل أشكال العنف داخل الفضاءات الرياضية ، مشدّدا على أنّ تنامي هذه الظاهرة أصبح يهدّد مواصلة سير المسابقات خاصة مع اقتراب الموسم الرياضي من نهايته، وما يحمله من رهانات حاسمة في الصعود و النزول و التتويج.

و أوصى كمال دقيش بضرورة تدارس كل السبل والإمكانيات المتاحة للحد من ظاهرة العنف اللفظي والمادي لإعطاء صورة إيجابية عن المشهد الرياضي وطنيا ودوليا والابتعاد عن كل مظاهر التعصّب، و الحد من السلوكات غير الحضارية داخل الفضاءات الرياضية و التحلي قدر الإمكان بالروح الرياضية و الإلتزام بروح المسؤولية، و الحفاظ على المنشآت و التجهيزات الرياضية التي هي ملك المجموعة الوطنية.

من جهتها عبرت فئة كبيرة من الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبها من قرار الوزارة و اعتبرت إن الوزارة ليس من حقها أن تحرم أي فئة عمرية من الحضور لمتابعة الرياضات الجماعية.

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