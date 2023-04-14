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تواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس

2023/04/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل الشح في نزول الغيث النافع في تونس من شمالها إلى جنوبها، عدى بعض الكميات الضعيفة من رذاذ المطر التي تبلل أراضي المناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال ( بنزرت، سجنان ) لا تتجاوز 1 أو 2 ملميتر.

وأشار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تصريح لــ(وات)، الجمعة، إلى وجود بعض المؤشرات لنزول أمطار على المدى البعيد ( 10 أيام)، لافتا إلى أن فترة بين الفصول يكون هامش التوقعات ضعيف ويحتمل الخطأ والصواب.

يذكر أن تونس تعيش أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد البلاد وتفاقم معاناتها من ندرة المياه.

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