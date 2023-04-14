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عز الدين سعيدان يفجرها: “صندوق النقد ورّط تونس”..

2023/04/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة حتمية للتصرف خلال الفترة الماضية.

وقال سعيدان أن العلاقة مع الصندوق كانت طيبة وممتازة طيلة عقود، الا أنها شهدت السنوات الأخيرة مأزقا.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك سببان رئيسيان وراء هذا المأزق، حيث رجح أن يكون الفريق المفاوض قد ورّط رئيس الجمهورية في اصلاحات أكثر من المسموح به، و لم يقبلها بالأساس، أدّت الى اتفاق مبدئي في أكتوبر 2022، وهي اصلاحات صعبة للغاية، أو أن صندوق النقد ورّط تونس حينما قدم تسهيلات خلال 10 سنوات الاولى بعد الثورة، رغم علمه بالتداين المشط.

وأشار المتحدث الى أن المؤسسة الدولية أصبحت متشددة مقارنة بالسنوات الماضية وكان بإمكانها اقتراح تعديلات على برنامج الاصلاحات حتى ولو كان مُقترحا من قبل تونس.

وأردف الخبير الاقتصادي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم الى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري لابديل له لكن لن يكون كافيا.

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