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بنزرت: القاء القبض على مفتش عنه في شبهة الانتماء لتنظيم ارهابي

2023/04/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت الوحدات الامنية بمركز الشرطة بماطر التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة، من ولاية بنزرت، من القاء القبض على متهم مفتش عنه في جرائم ذات شبهة ارهابية ، وفق تأكيد مصدر امني محلي مسؤول .

وأوضح المصدر نفسه ان المتهم في العقد الرابع من العمر وصادرة في شانه حكم بالسجن لمدة سنتين في تهمة ذات شبهة ارهابية ، حيث تم القاء القبض عليه بعد ان تولت الوحدات الامنية بمركز الشرطة بماطر نصب كمين محكم في محيط تواجده بأحد الاحياء بالمنطقة، اين اختار التواري عن الأنظار، قبل ان تتمكن المصالح الأمنية بالمنطقة من التفطن اليه والقاء القبض عليه وتقديمه لمصدر التفتيش القضائي، وفق ذات المصدر.

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