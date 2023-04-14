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تخفيض العقوبة السجنية في حق سيف الدين مخلوف..

2023/04/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بقبول الاعتراض شكلا ، وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن سيف مخلوف عشرين شهرا مع النزول بالعقاب البدني الى ثمانية أشهر سجنا.

ووفق موزاييك يتعلق ملف القضية بشكاية تقدم بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اثر تسجيل فيديو روجه سيف مخلوف انتقد في فحواه قرار غلق المدرسة القرانية بالرقاب.

وقد قضي في حق مخلوف غيابيا ابتدائيا بعشرين شهرا سجنا فاعترض على الحكم لتقضي المحكمة بسجنه مدة ثمانية أشهر.

وتجدر الاشارة الى أن سيف مخلوف محال بحالة سراح على ذمة هذه القضية .

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