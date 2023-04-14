عاجل: حسين جنيح يفجرها بخصوص حادثة سقوط شقيقه وهذا أول ما قاله..

أكد رجل الاعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل حسين جنيح، اليوم الجمعة، في تدوينة عبر حسابه الخاص على فيسبوك، أن الوضعية الصحية لشقيقه بشير في تحسّن.

كما أكد على أن كل ما يتم الترويج له حول الحادثة لا أساس له من الصحة ونابع من حقد اجتماعي بلغ درجات لا مثيل لها في تونس، وفق قوله.

وقال في تدوينته:” هذه رسالتي الوحيدة منذ وقوع الحادثة ولم أكتب أي شيء آخر”.

وفي ما علي النص الكامل للتدوينة:

“الحمد لله، نحب نطمأن العباد الي يحبوا بشير بالحق الي وضعيته الصحية في تحسّن من ألطاف الله و بحكمة أطباه. بالنسبة للباقي الكل كلام فارغ نابع من حقد اجتماعي بلغ درجات في تونس لا مثيل لها.

هذه رسالتي الوحيدة منذ وقوع الحادثة ولا عمري كتبت حاجة اخرى. ربي يلطف بينا وبيكم ويهدي ما خلق من نفوس معقدة ربي يشفيها و صحفيين صفر مهنية ينشروا بكل وقاحة و برودة دم في اخبار مزيفة بالخطورة هذه”.