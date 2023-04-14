الهايكا ترفض المس من حرية التعبير والصحافة وتندد بالتنكيل بالصحفيين

عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن رفضها للنهج التسلطي الذي تنتهجه الحكومة والمعاكس لمنظومة حقوق الإنسان.

وقالت الهايكا في بيان لها اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، إنها تراقب الأحداث التي تُؤشر إلى تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات، واعتبرت سلوك الحكومة يُؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير.

وفي هذا الإطار نبّهت الهيئة نواب مجلس الشعب إلى الممارسات خطيرة التوجه، والتي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم، ودعتهم إلى الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

كما عبرت الهيئة عن رفضها لما يتعرض له الصحفيين في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير، وفي هذا الإطار شددت على مساندتها للصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب.

ونددت بشدة بتحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54، ودعت القضاء إلى تطبيق أحكام المرسومين 115 و116 كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي.

وبينت الهايكا أنها ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها.