عاجل/تطورات جديدة في حادثة رجل الأعمال بشير جنيح..

أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أنه وعلى إثر إبلاغ النيابة العمومية يوم أمس الخميس بسقوط رجل أعمال من مكان مرتفع في أحد النزل، تم التحول على عين المكان من قبل ممثل النيابة العمومية مرفوقا بقاضي التحقيق الذي عُهد له بالبحث في الموضوع وبيان حيثياته والكشف عن ظروف الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم على الفور، بعد استئذان الإطار الطبي، إجراء سماع أولي للمتضرر من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث والذي صرّح بأن السقوط كان نتيجة انزلاقه، نافيا وجود أي عملية دفع، ليقع إثرها اسناد انابة عدلية للشرطة العدلية بسوسة المدينة من طرف قاضي التحقيق لاجراء كافة اعمال البحث اللازمة مثل سماع شهود العيان، الذين من بينهم عمال النزل ومسؤوليه، والأشخاص الذين تفطنوا لسقوط المتضرر، كما أذن أيضا بإجراء التساخير اللازمة لاستخراج محتويات جميع كاميرات المراقبة، وتحرير تقرير يتضمن معاينة مكان الواقعة وتكليف الشرطة الفنية باجراء الاعمال الفنية اللازمة.

وبين المتحدث في تصريح للجوهرة أف أم، أن قاضي التحقيق هو المتعهد حاليا بالبحث ويبقى هو صاحب القول الفصل والنهائي بعد استكمال الابحاث التي لا تزال جارية.