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هزة أرضية جديدة جنوب تركيا..

2023/04/15 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الهزة كان قضاء غوكصون بالولاية. وأوضحت “آفاد”، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن زلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فيفري الماضي عدة ولايات بما في ذلك كهرمان مرعش جنوبي تركيا ومناطق شمالي سوريا وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، ما أسفر في وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

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