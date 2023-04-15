هام/بمناسبة ليلة 27 من رمضان: تخفيضات استثنائية في أسعار اللحوم..

دعت الغرفة الوطنية للقصابين التابعة لاتحاد الأعراف منظوريها في كافة ولايات الجمهورية إلى اعتماد تخفيضات استثنائية لأسعار اللحوم بمناسبة حلول ”ليلة السابع والعشرين” من شهر رمضان المعظم.

وأفاد رئيس الغرفة أحمد العميري في تصريح لموزاييك بأن هذه المبادرة سستواصل الى غاية نهاية شهر رمضان، حيث سيتم اعتماد اسعار منخفضة في بيع اللحوم الحمراء تراعي خصوصيات كل جهة حسب ما تراه الغرف الجهوية الجهوية للقصابين مناسبا.

وأضاف أن جلسة عمل جمعتهم أمس مع وزارة التجارة وممثلي الفضاءات التجارية الكبرى تم التداول فيها بخصوص تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والحلول المقترحة ليتمكن من اقتناء اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

كما تم التطرق لتحضيرات عيد الأضحى المبارك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتم الاتفاق على تكوين لجنة تجمع بين كافة المتداخلين في القطاع لإيجاد الحلول المناسبة.