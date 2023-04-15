اشتباكات في السودان/سفارة تونس في الخرطوم تكشف وضع الجالية التونسية..

أفادت سفارة تونس في الخرطوم بأنّ أفراد الجالية التونسية بخير وبأنّ مصالحها تتواصل معهم بشكل متواتر، وذلك في ضوء التطورات الجارية بالسودان والاشتباكات المسلحه التي اندلعت صبيحة هذا اليوم 15 افريل 2023، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

ووضعت السفارة على ذمة الجالية الأرقام التالية:

00249963033806

002499632278601

00249900905900

واندلعت اشتباكات وتبادل لاطلاق النار فجر اليوم السبت بين ”قوات الدعم السريع” السودانية والجيش في عدد من الولايات.

وتبادل الطرفان الاتهامات حول شن هجمات ضد قواعد تابعة لهما، فيما ذكر مراسلون وشهود عيان بأنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من الخرطوم.

وقالت ”قوات الدعم السريع” السودانية في بيان ”إنها لا تستهدف المواطنين وتدعوهم للوقوف إلى جانبها”، من جانبه أفاد الجيش السوداني في بيان بأنّ ”قوات الدعم السريع” ”حاولت مهاجمة قوات الجيش في مواقع مختلفة”.