ارتفاع في الأسعار وفقدان لعدد من المواد الاستهلاكية بولاية أريانة

تشهد ولاية أريانة ارتفاعا في أسعارالخضر والغلال خاصة خلال نهاية الأسبوع، ويتواصل منذ بداية شهر رمضان فقدان عدد من المواد الاستهلاكية على غرار السميد والسكر والأرز بأنواعه والقهوة والزيت النباتي المدعم من الفضاءات التجارية ومحلات البيع بالتفصيل في الجهة.

وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من غياب مادتي السكر والسميد اللتين يتم استعمالهما خاصة في إعداد حلويات العيد خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، ويتزاحم المواطنون أمام الفضاءات التجارية الكبرى أملا في الحصول على السكر التي يتم التزويد بها بطريقة متقطعة وبكميات محدودة جدا.

وتستمر الحركة التجارية في محيط السوق البلدي بصفة عادية خلال الأيام الأخيرة لتتكثف خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ارتفاعا لافتا في أسعار الخضر والغلال.

وتمثل سكرة القبلة المفضلة للمواطنين نظرا لتواجد عدد كبير من محلات بيع الملابس الجاهزة والعلامات التجارية المعروفة.