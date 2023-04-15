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بطولة الرابطة المحترفة الاولى(مجموعة التتويج-الجولة3-الدفعة1): النتائج و الترتيب

2023/04/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتيجتا المقابلتين اللتين دارتا اليوم في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :

السبت 15 افريل 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي 2
يوسف العبدلي(26)/اسامة عبيد(64)
الاتحاد المنستيري 1
ادريس المحيرصي(80)
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 4
نادر الغندري(2)/شهاب العبيدي(55)/لاري العزوني(60)/زهير الذوادي(71) ض ج
اتحاد تطاوين 1
صابر الحمامي(92)

الاحد 16 افريل 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي

الترتيب نقط لعب ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 12 3 3 0 0 4 1
2-الترجي الرياضي 8 2 1 1 0 3 2
–الاتحاد المنستيري 8 3 1 1 1 3 3
–النادي الافريقي 8 3 2 1 0 5 1
5-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 26-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1
–الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2
–اتحاد تطاوين 2 3 0 0 3 1 6

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