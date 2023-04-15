بطولة الرابطة المحترفة الاولى(مجموعة التتويج-الجولة3-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي نتيجتا المقابلتين اللتين دارتا اليوم في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :

السبت 15 افريل 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 2

يوسف العبدلي(26)/اسامة عبيد(64)

الاتحاد المنستيري 1

ادريس المحيرصي(80)

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 4

نادر الغندري(2)/شهاب العبيدي(55)/لاري العزوني(60)/زهير الذوادي(71) ض ج

اتحاد تطاوين 1

صابر الحمامي(92)

الاحد 16 افريل 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي

الترتيب نقط لعب ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 12 3 3 0 0 4 1

2-الترجي الرياضي 8 2 1 1 0 3 2

–الاتحاد المنستيري 8 3 1 1 1 3 3

–النادي الافريقي 8 3 2 1 0 5 1

5-اتحاد بن قردان 6 2 1 0 1 2 26-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1

–الاولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2

–اتحاد تطاوين 2 3 0 0 3 1 6