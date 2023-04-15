عاجل: مديرة صندوق النقد الدولي توجه رسالة للسلطات التونسية..

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اليوم السبت عن املها تقريب وجهات النظر بخصوص برنامج الاصلاحات بالنسبة لتونس.

وتوجهت غورغييفا إلى السلطات التونسية مناشدة “نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة” حسب تعبيرها.

وأكدت في حوار مع “العربيّة” اليوم السبت بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أن المحادثات متواصلة مردفة بالقول “لكن لدينا واجب تجاه الشعب التونسي وأن يكون البرنامج الذي وضعته الحكومة موثوقا وقادر على أن يؤدي في الواقع إلى استقرار في البلاد”.