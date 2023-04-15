جريمة المنزه الشنيعة تبوح بأسرارها: معطيات وتفاصيل صادمة..#خبر_عاجل

في متابعة للقضية المتعلّقة بمقتل زوجة على يد زوجها، صباح اليوم، بجهة المنزه السادس، تبين وفق المعطيات الاولية” أنّ أسباب الخلاف بين الزوجين تتعلّق بحضانة أبنائهما.

وقد وصلت العلاقة بين الزوجين إلى أروقة القضاء، وذلك بعد تقدّم الزوج بقضية في الطلاق.

وتُفيد المعطيات ذاتها التي اوردتها موزاييك بأنّ جلسة صلحية جمعت أمس بالمحكمة بين الزوجين وتقرّر إسناد حضانة أبنائهما إلى الأمّ والتي رفضت تمكين الزوج من رؤيتهم فقرّر الانتقام منها.

وتحوّل صباح اليوم إلى مقرّ عملها بالمنزه السادس متسلّحا بسكين ليتجدّد الخلاف بينهما حول رؤية الأبناء فتولّى الزوج طعن زوجته إلى أن أرداها قتيلة وتدخلت صديقتها وزميلتها في العمل إلاّ أنّها تعرضت إلى الاعتداء بدورها ليتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الزوج محلّ احتفاظ من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة على ذمة البحث.