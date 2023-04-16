بسبب شبهات فساد: الاحتفاظ بعسكري معزول وعون حماية مباشر وادراج اطار بالحرس في التفتيش..!

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصيْن أحدهما عسكري معزول منذ 2009، والآخر عون حماية مدنية مباشر وإدراج شخص ثالث وهو إطار من الحرس الوطني مباشر بالتفتيش لتحصّنه بالفرار وعدم حضوره موعد السماع رغم استدعائه طبق القانون من أجل شبهة “تكوين عصابة مفسدين بغاية الإعتداء على الأشخاص والأملاك والتزيّ لدى العموم بلباس أو زيّ رسمي بدون وجه حقّ وانتحال صفة والمشاركة في ذلك وإفشاء سرّ مهني ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة الغير كلّ حسب ما ينسب لكلّ واحد منهم من أفعال إجرامية على خلفية ضبط عسكرى معزول منذ 2009 يتحوز بزي إطار حرس وطني مع الرتبة تحصل عليها بواسطة عون حماية مدنية من إطار الحرس الوطني”.

وحسب ما اكده المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح لموزاييك اليوم الأحد 16 أفريل 2023 فقد تمّ كذلك ضبط صور بهاتف جوال العسكري المعزول قام بإرسالها إليه عون الحماية المدنية تتعلق بأسرار مهنية وبمعطيات شخصية تهم بعض الأشخاص ومازالت الأبحاث جارية للتعرّف على كافة ملابسات الموضوع.