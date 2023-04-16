عاجل: انفجار لغم بجبل السلوم واصابة شاب..

أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، الدكتور عبد الغني شعباني، خضوع شاب يبلغ من العمر 26 سنة إلى تدخّل جراحي بالمستشفى الجهوي بالقصرين جراء إصابته بلغم بمنطقة وسنينت، اليوم الأحد 16 أفريل 2023.

وأكّد الدكتور عبد الغني شعباني في تصريح لموزاييك نجاح فريق الجراحة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، في توقيف النزيف الذي تعرّض الراعي، مشيرا إلى تعرّضه لجروح عديدة، على مستوى الوجه والحوض والساق والبطن، بسبب شضايا اللغم.

ويخضع المصاب الآن إلى تدخّل ثان، من أجل خياطة جملة الجراح التي تعرض لها، وفق المصدر ذاته.

ويبلغ الراعي 26 سنة من العمر، وقد صعد لجبل السلوم لرعي عدد محدود من رؤوس الغنم التي كانت على ذمة عائلته، لندرة العلف ولغلاء سعره إن توفر، وفق تصريحات والدته وجدّته لموزاييك.

وتعمد مجموعات تكفيرية إرهابية تتبع ما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي، إلى غرس الألغام بمرتفعات جبلي السلوم ومغيلة مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين من رعاة وسكان مناطق جبلية على مضي السنوات الماضية.

ويذكر أنّ لغما ارضيا كان قد أصاب راعيا، الأسبوع الفارط، بجبل مغيلة من الجهة التابعة لولاية القصرين، مما أدى إلى بتر ساقه اليمنى.