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المكلف بتسيير ولاية تونس يتوعد هؤولاء..

2023/04/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الأسعد الطرشاني الكاتب العام لولاية تونس المكلف بتسيير شؤون الولاية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لتكريس هيبة الدولة وعلوية القانون.

كما شدد لدى إشرافه بمقر الولاية صباح اليوم الأحد، 16 أفريل 2023، على جلسة عمل حول الإحتكار على ضرورة تفعيل كل الوسائل القانونية المتاحة لردع المضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن داعيا بالخصوص إلى تشديد العقوبات الإدارية بتطبيق قرارات الغلق والحجز الفوري للسلع.

وتابع الأسعد الطرشاني أن مقاومة الإحتكار تتصدر أولويات الدولة داعيا إلى حسن توظيف كل الإمكانيات المتاحة لتكريس شفافية المعاملات وترشيد أسعار مستلزمات العيد بالتوازي مع تشديد الرقابة على جودة وسلامة المنتوجات المعروضة.

وأفضت جلسة العمل التي حضرها كافة معتمدي ولاية تونس إلى جانب المدير الجهوي للتجارة إلى ضبط برنامج عمل خاص بالأيام الأخيرة من شهر رمضان يتضمن بالخصوص تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية والصحية في كافة حلقات التوزيع وذلك بالتعاون مع الوحدات الأمنية.

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