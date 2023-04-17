بشرى سارة للتونسيين بخصوص هذه المواد المفقودة..

أكد المدير المركزي للتوزيع بالديوان التونسي للتجارة، عماد الشعار، اليوم الإثنين 17 أفريل 2023، أن حوالي 400 طن من القهوة موجودة حاليا بمقر الديوان وهي كمية تغطي حاجيات السوق لمدة أسبوع وتابع أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توزيع 400 طن أخرى.

وأوضح عماد الشعار، أنهم مازالوا ينتظرون نتائج التحاليل الخاصة بالقهوة قبل الشروع في عمليات توزيعها بداية من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف الشعار في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن هناك حوالي 3600 طن من القهوة ستكون متوفرة بداية من منتصف شهر ماي المقبل مبرزا أن هذه الكمية تغطي حاجيات السوق لمدة شهر ونصف.

وبخصوص السكر، بين المصدر ذاته أن هناك شحنة بـ25 ألف طن تم إنزالها في ميناء بنزرت وهي تكفي لتغطية حاجيات السوق لـ25 يوما خاصة وأننا نستهلك 1000 طن يوميا.

ولفت المسؤول بديوان التجارة إلى أنهم قاموا بتوريد كمية من السكر الأبيض من الهند وجاري إنزال 7000 طن من السكر في ميناء صفاقس إضافة إلى أنه تم خلال الأسبوع الفارط توريد 26900 طن من السكر السائب البني وتجري عملية تكريره في مصنع السكر بباجة.

وشدد المدير المركزي للتوزيع بالديوان التونسي للتجارة، على أنه تم الشروع في توزيع السكر على الأسواق منذ السبت الماضي مشيرا إلى أن هذه الكمية من السكر تكفي لمدة شهرين ونصف.

كما أفاد عماد الشعار بتوفر 150 ألف طن من الأرز وجاري توزيعها على الأسواق ومن المنتظر أن تصل شحنات تعادل 2800 طن بداية من 25 أفريل الجاري.