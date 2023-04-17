المكلف بتسيير ولاية تونس يتوعد هؤولاء..

عاجل: انفجار لغم بجبل السلوم واصابة شاب..

القرض الممنوح من قبل البنك الدولي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيوضع قيد التنفيذ في أقرب الآجال

مركز الفلك الدولي يحسمها: رؤية هلال غير ممكنة في هذا اليوم..

قريبا: فريق من صندوق النقد الدولي يلتقي مروان العباسي ووزيرة المالية..

2023/04/17 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

من المنتظر ان يلتقي فريق من صندوق النقد الدولي قريبا بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي للاستماع لهم حول آخر التطورات بعد توقف النقاشات واللقاءات حول ملف تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتونس وذلك وفق ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

واوضح أزعور في تصريح لموقع ”العربية أسواق” على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن التي اختتمت أشغالها أمس الاحد 16 افريل 2023 أن هناك بعض الخطوات التي مازالت ضرورية لتنفيذها لإقرار البرنامج من قبل مجلس إدارة الصندوق .

وأشار أزعور الى أن التعاون متواصل منذ الأشهر الماضية مع فريق عمل الحكومة التونسية لإيجاد التمويلات المطلوبة والإسراع بعملية الإصلاحات التي تعتبر ضرورية لتونس، حسب تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn