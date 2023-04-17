قريبا: فريق من صندوق النقد الدولي يلتقي مروان العباسي ووزيرة المالية..

من المنتظر ان يلتقي فريق من صندوق النقد الدولي قريبا بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي للاستماع لهم حول آخر التطورات بعد توقف النقاشات واللقاءات حول ملف تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتونس وذلك وفق ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

واوضح أزعور في تصريح لموقع ”العربية أسواق” على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن التي اختتمت أشغالها أمس الاحد 16 افريل 2023 أن هناك بعض الخطوات التي مازالت ضرورية لتنفيذها لإقرار البرنامج من قبل مجلس إدارة الصندوق .

وأشار أزعور الى أن التعاون متواصل منذ الأشهر الماضية مع فريق عمل الحكومة التونسية لإيجاد التمويلات المطلوبة والإسراع بعملية الإصلاحات التي تعتبر ضرورية لتونس، حسب تعبيره.