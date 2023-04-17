سليانة: اقبال مكثف على نقطة البيع من المنتج للمستهلك تزامنا مع ليلة 27 من شهر رمضان

شهدت نقطة البيع من المنتج للمستهلك بولاية سليانة، المتعهد بها من قبل ديوان الأراضي الدولية، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع ليلة 27 من شهر رمضان المعظم، حيث تم بالمناسبة تخصيص ما يقارب 50 رأس غنم موزعة بين 40 خروفا و 10 نعاج

وتضم نقطة البيع زيت الزيتون (بسعر 14 دينارا و900 مليم اللتر الواحد) و لحم الضأن (29 دينارا و600 مليم الكلغ الواحد) و لحم الأبقار(28 دينارا و500 مليم الكلغ الواحد) ولحم النعاج (20 دينارا الكلغ الواحد) و الأجبان والحليب الطازج.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل”وات” جودة لحوم الضأن المعروضة بنقطة البيع بالجهة، فضلا عن أسعارها التى تناسب المقدرة الشرائية للمواطن، حيث يباع الكغ الواحد من لحم الضأن بالسوق البلدي باكثر من 35 دينارا، وطالبوا بتركيز نقطة البيع حتى في الأيام العادية للضغط على الأسعار و لتخفيف الضغط عن المستهلك.

من جهة أخرى شهد السوق البلدي وشارع 18 جانفي حركية تجارية واقتصادية فيما شهدت محلات بيع الملابس والحلويات إقبالا محترما مع اقتراب عيد الفطر، وفق ما عاينته صحفية “وات”

يذكر أن احتفالا جهويا سينتظم الليلة بجامع حي النور بمدينة سليانة بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان المعظم