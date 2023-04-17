هام/بمناسبة عيد الفطر: وزارة النقل تتخذ هذه الاجراءات..

وضعت وزارة النّقل خلال الفترة الممتدّة من يوم الثلاثاء 18 أفريل إلى الثلاثاء 25 أفريل 2023 برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في إطار الإستعداد لتأمين التنقل بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2023.

ويتمثل هذا البرنامج فيما يلي :

على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل:

تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.

وفي هذا الإطار ستتولّى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل تأمين 6026 سفرة منتظمة و1852 سفرة إضافية على كامل خطوطها ، أي بزيادة 31 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي، موزّعة على النحو التالي:

*على شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن:672 سفرة منتظمة و278 سفرة إضافية

*على شبكات الشركات الجهوية للنقل: 5354 سفرة منتظمة و1574 سفرة إضافية

على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:

أعدّت الشركة برنامجا يعتمد من ناحية، على تدعيم تركيبة القطارات بـ 79 عربة إضافية علاوة على 334 عربة مستغلّة اعتياديا، ومن ناحية، على برمجة 9 سفرات إضافة علاوة على 120 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 31 ألف مقعد أي بزيادة 25 %.

على مستوى النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص:

تمّ الترخيص لسيارات الأجرة ” لواج” بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الإستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدّة من يوم الأربعاء 19 أفريل إلى يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023.

كما قامت وزارة النّقل بتكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة البرنامج ومتابعته على مستوى محطات النّقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة ” لواج ” بكامل تراب الجمهورية، فضلا عن إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامّة للنقل البري والإدارات الجهوية للنّقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.