إبراهيم بودربالة يفتح النار على الغنوشي..

انتقد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الإثنين 17 أفريل 2023، على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي قال فيها إن “تونس بلا إسلام سياسي مشروع حرب أهلية ” إضافة إلى توعد داعمي مسار 25 جويلية.

وشدد إبراهيم بودربالة، في تصريح لإذاعة شمس اف ام ، على أن أغلب التونسيين يرفضون هذا التمشي وهذا الفكر والدليل أن شريحة كبيرة من الشعب تساند مبادرة 25 جويلية.

وقال بودربالة في ذات السياق “شخصية مثل شخصية راشد الغنوشي من الأفضل أن يُراجع موقفه وكذلك كل الطبقة السياسية قبل 25 جويلية عليها مراجعة مواقفها”.