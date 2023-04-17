عاجل: تفاصيل ايقاف راشد الغنوشي..

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مساء اليوم الاثنين 17 أفريل 2023، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ومن جانبها ندّدت حركة النهضة، في بيان لها، بقيام فرقة أمنية مساء اليوم، بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، على حدّ تأكيدها.

واستنكرت حركة النهضة بهذا “التطوّر الخطير”، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، وفق قولها.

ودعت الحركة إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، على حدّ تعبيرها.