قتلى وجرحى في حادث مرور بصفاقس..

أسفر حادث مرور جد عشية اليوم الاثنين، بمعتمدية الحنشة التابعة لولاية صفاقس، عن وفاة تلميذ متاثرا باصابته حال وصوله الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وإصابة 6 آخرين، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور حاتم الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح ذات المصدر ان اثنين من بين المصابين غادرا المستشفى، بعد تلقيهما الاسعافات الضرورية، في حين مازالت حالة احدهم حرجة وحالة اثنين مطمئنة رغم بعض الرضوض والكسور التي خلفها الحادث باجسادهما.

وتتمثل صورة الحادث حسب المدير الجهوي للصحة، في فقدان سائق سيارة لواج السيطرة على السيارة مما جعلها ترتطم بالرصيف وتصعد فوقه وتصدم مجموعة من التلاميذ.