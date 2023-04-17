بعد ايقاف الغنوشي: هذا ما كشفه محاميه..#خبر_عاجل

أكد مختار الجماعي، محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خبر ايقاف منوّبه مساء اليوم الاثنين 17 افريل 2023، وتفتيش منزله، بالتزامن مع رفع آذان المغرب.

وقال الجماعي في تصريح لاذاعة شمس اف ام، ان فريق الدفاع، ولغاية هذه اللحظة، لا يعلم سبب الايقاف ولا جهة او موضوع التتبع موكله.

كما اكد انه تم اقتياد الغنوشي الى جهة غير معلومة.

واعتبر الجماعي ان تزامن ايقاف الغنوشي مع ليلة 27 من رمضان، هي حركة استفزازية، خاصة وان منوبه لم يتخلف في اي مناسبة، عن اي جلسة او تحقيق تمت دعوته لها، وفق تعبيره.

وبخصوص ما يروج حول ايقاف الغنوشي على خلفية تسريب قال فيه ان “ابعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”، اكد الجماعي ان فريق الدفاع لا يملك اي معلومة عن سبب الايقاف، مشيرا الى ان هذا التصريح ليس مسربا بل هو تصريح عبر فيه الغنوشي عن تقييمه للوضع السياسي في البلاد، خلال لقاء لجبهة الخلاص بمناسبة انهاء اعتصامها.

واضاف الجماعي انه في حال ثبت ان سبب الايقاف هو ما تم ذكره، فهذا يعتبر تتبع من اجل موقف سياسي، حسب قوله.