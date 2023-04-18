أتلانتا يخفق في تعزيز فرصه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بالتعادل مع فيورنتينا

تعادل أتلانتا 1-1 مع مضيفه فيورنتينا يوم الاثنين بعد أن تلقى هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليهدر فرصة تعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم. وأخفق أتلانتا صاحب المركز السادس في الاستفادة من إهدار منافسيه على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل العديد من النقاط.

ويتقدم ميلان، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه بولونيا يوم السبت الماضي، على أتلانتا بفارق أربع نقاط حيث يملك 53 نقطة في المركز الرابع قبل ثماني مباريات على النهاية. وزاد أتلانتا الفارق الضئيل عن يوفنتوس السابع، والذي خسر أمام ساسولو يوم الأحد، لخمس نقاط. أنهى أتلانتا حالة الجمود قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما توغل لاعب الوسط يواكيم مايلي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى في مرمى حارس فيورنتينا.

وحصل فيورنتينا على ركلة جزاء بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد بعدما لمس المدافع رافائيل تولوي الكرة داخل المنطقة. وسجل آرثر كابرال ركلة الجزاء بنجاح.

وكان من الممكن أن تمنح ركلة حرة سددها كريستيانو بيراجي فيورنتينا التقدم في منتصف الشوط الثاني لكن الكرة ارتطمت بالقائم وتم إبعادها. وكاد صاحب الأرض أن يهز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق جياكومو بونافنتورا لكن حارس مرمى أتلانتا نجح في إيقاف الكرة على الخط بيد واحدة. ويحتل فيورنتينا، الذي لم يخسر منذ منتصف فبراير شباط الماضي حيث حقق 11 انتصارا وثلاثة تعادلات في جميع المسابقات، المركز التاسع برصيد 42 نقطة.