سليانة: رفع 505 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، منذ بداية شهر رمضان إلى غاية يوم 26 منه (امس الاثنين)، 505 مخالفات اقتصادية أمنها 157 فريقا مشتركا، حسب المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

وبين اليزيدي في تصريح اليوم الثلاثاء ل”وات” أن المخالفات المسجلة تتوزع إلى 99 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و192 مخالفة متعلقة بمواد غذائية و81 مخالفة في اللحوم البيضاء والأسماك والبيض و20 مخالفة في قطاع الملابس والأحذية ومثلها بالمقاهي و39 بالتبغ، واشار إلى تسجيل 206 مخالفات اقتصادية في عدم إشهار الأسعار و98 مخالفة بسبب الزيادة في الأسعار و45 مخالفة في الفوترة و11 مخالفة في الاحتكار و38 مخالفة في الجودة وسلامة المنتجات

وقال إن النصف الأول عرف تكثيفا للعمل الرقابي على القطاعات الاستهلاكية الحساسة من خضر وغلال ولحوم وبيض وخبز، فيما تم خلال النصف الثاني إضافة قطاع المرطبات والمقاهي ولعب الأطفال، واشار الى ان عدد فرق المراقبة ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022 إضافة إلى ارتفاع عدد الزيارات بنسبة 49 بالمائة وارتفاع نسبة المخالفات ب46 بالمائة.

ووصف المسؤول وضعية التزويد بالطيبة في مجملها حيث لم تشهد السوق نقصا في أية مادة فضلا عن توفر مادة الحليب بكافة الفضاءات وتوفير 268 ألف لتر من مادة الزيت النباتي منذ أواخر شهر مارس، في المقابل شهد الأسبوع الجاري نقصا طفيفا في التزويد بمادتي الفرينة والسميد نظرا لتزايد الطلب عليهما والراجع الى استعمالات مهنية في قطاع المرطبات.