عاجل: أول تصريح لرئيس الجمهورية بعد ايقاف راشد الغنوشي..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 خلال إشرافه بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه لن يترك الدولة التونسية فريسة يتم العبث بها.

وتوجه رئيس الدولة لقوات الأمن الداخلي بالقول ”واجبكم كواجبنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الذين أرادوا إسقاطها… حاولوا يائيسن تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات”.

وشدد قيس سعيد قائلا ”نحن نطبق القانون بكل قواعده وإجراءاته المنصوص عليها ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة يعبث بها هؤلاء كما يشاؤون”.

وسنحافظ على الدولة ممن يسعى الى تفجيرها.

شدّد سعيّد ، على أنه على القضاء أن يلعب دوره في هذه المرحلة التي تعيشها تونس حتى يكون في موعد مع إنتظارات الشعب وفي موعد مع التاريخ

ويأتي تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد سويعات قليلة من ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.