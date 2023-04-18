عز الدين الحزقي يفتح النار ويكشف..#خبر_عاجل

أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني عز الدين الحزقي اليوم الثلاثاء “صدور تعليمات من وزارة الداخلية ومن السلطة القائمة” بمنع الجبهة من عقد اجتماعاتها أو من تنظيم ندوات صحفية بمقرها بالمنزه السادس.

وأضاف الحزقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء قوله ” ان من جاء بفضل معركتنا من أجل الحرية هو اليوم يصادرها واصبح من أعداء الكلمة الحرة، وأعداء الحرية” وفق تعبيره

يذكر أنه تم صباح اليوم الثلاثاء تداول وثيقة على شبكة التواصل الاجتماعي، تتضمن قرارا صادرا عن وزير الداخلية بمنع “جبهة الخلاص الوطني” من عقد اجتماعاتها وندواتها بمقرها الى جانب قرار بغلق مقرات حركة النهضة بكامل تراب الجمهورية .

وقد اتصلت وكالة تونس افريقيا للانباء بوزارة الداخلية التي رفضت التعليق على هذه الوثيقة .

تجدرالإشارة إلى أنه تم مساء امس الاثنين إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تم تفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوات، الذي اضاف بأن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال يوم 16 افريل الجاري خلال مسامرة رمضانية نظمتها “جبهة الخلاص” بمقرها بالعاصمة ان “تصور تونس دون هذا الطرف اوذاك، ودون نهضة واسلام سياسي او يسار، هو مشروع حرب اهلية واجرام” واصفا الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 “بالانقلاب على الديموقراطية”

وقد تمّ إيقاف القياديين بحركة النهضة محمّد القوماني وبلقاسم حسن، سويعات بعد ان تم إيقاف رئيس الحركة راشد الغنّوشي وفق ما افادت به (وات) المحامية منية بن علي .