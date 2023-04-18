وزير الخارجية السوري: سنُعيد فتح سفارتنا في تونس خلال الأيام القليلة القادمة..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 بقصر قرطاج، فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية.

وفي تصريح له عقب اللقاء، اكد الوزير السوري، ان السلطات السورية وافقت على سفيرجديد لها بتونس، وسيتم خلال الايام القليلة القادمة اعادة فتح السفارة السورية بتونس وارسال طاقم دبلوماسي.

واعتبر الوزير السوري ان العلاقات السورية التونسية كانت طيبة الى حين ايقفها وعقد مؤتمرات دولية معادية، مثمنا مااعتبره قرار جريئا وشجاعا من الرئيس التونسي قيس سعيد لاستئناف العلاقات.

وعبر الوزير عن تفائله باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا.

كما قال بانه تناقش مع رئيس الجمهورية حول الفترات الصعبة التي مرت بها تونس والتي انتهت بانتخاب قيادة حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب التونسي، حسب تعبيره.