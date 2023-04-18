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بعد ايقاف الغنوشي: جماعة الإخوان المسلمين تتدخل..#خبر_عاجل

2023/04/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، الاعتقال “السياسي” لراشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، ورئيس البرلمان التونسي السابق.

واعتبرت جماعة “الإخوان المسلمون” هذا الإجراء امتدادا لممارسات الإقصاء السياسي للمعارضين، بادعاءات متشابهة، وليس فى إطار منافسة سياسية ديمقراطية، يحكمها ويحميها القانون، وفق نص البلاغ.

‏‎كما طالبت عقلاء الأمة بسرعة التدخل للإفراج عن الغنوشي، لما له من مكانة فكرية وسياسية على امتداد العالم الإسلامي والمنطقة، وقد شارف على الثالثة والثمانين من عمره، وفق ما جاء في البلاغ.

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