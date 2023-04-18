القصرين: 522 مخالفة إقتصادية وحجز عدة منتوجات منذ مطلع شهر رمضان

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال الـ26 يوما المنقضية من شهر رمضان، 522 مخالفة إقتصادية إثر 3705 زيارات تفقد ومراقبة لمحلات البيع بالجملة والتفصيل، والمطاعم، والمخابز، والأسواق الأسبوعية والبلدية، إلى جانب حملات المراقبة على مستوى الطرقات.

وذكرت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات تعلّقت بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الإستظهار بفاتورات الشراء، وعدم إشهار الأسعار، والإحتكار والمضاربة، وبالمترولوجيا القانونية (عدم طبع آلات الوزن)، مشيرة إلى أن جلّ المخالفات شملت قطاعات الخضر والغلال، والمواد الغذائية، والدواجن، والأسماك، والمخابز ومحلات بيع المرطبات، والملابس، والأحذية، والمقاهي.

وبيّنت البريكي أن الأعمال الرقابية المنجزة طيلة الفترة المنقضية من شهر الصيام، مكّنت من حجز عدة منتوجات غذائية مدعّمة وأخرى مجهولة المصدر منها 260 لترا من الزيت النباتي المدعم، و7 أطنان من الخضر والغلال، و500 كلغ من العجين الغذائي، و1065 لترا بين حليب نصف دسم ومياه معدنية، و1.35 طن فارينة مدعمة، وقد تمت اعادة ضخها في السوق وبيعها بالأسعار القانونية، مع حجز أكثر من 3 الاف قطعة من « الفوشيك » .

وذكرت، بالمناسبة، أنّه تم خلال النصف الثاني من شهر رمضان التكثيف من حملات المراقبة لتشمل قطاعات المرطبات والملابس والأحذية واللعب ومستلزمات العيد، حيث تم تخصيص 9 فرق مراقبة للغرض تعمل في الفترة الصباحية والفترة المسائية الى حدود ليلة العيد في سبيل التصدّي لمختلف أشكال الغش والمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار.

وبخصوص المواد التي تعرف إقبالا خلال النصف الثاني من شهر رمضان على غرار الفرينة، كشفت المسؤولة الجهوية أن مصالح الادارة الجهوية للتجارة تقوم بالتنسيق بين المطاحن وتجار الجملة على توفير الفارينة الرفيعة التي سجلت خلال اليومين الفارطين نقصا.