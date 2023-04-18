غرق مركب بسواحل القراطن..وهذه حصيلة الضحايا..

وردت مكالمة هاتفية على المنطقة البحرية بقرقنة مفادها عثور بحار على 04 أشخاص بصدد السباحة قام بانقاذهم على الساعة 13.20 من تاريخ 18 أفريل 2023 تقريبا 21 ميلا عن ميناء الصيد البحري بالقراطن (أصيلي القيروان، صفاقس، سيدي بوزيد).

تم توجيه دوريات ساحلية واسعاف المجتازين الأربعة بمستشفى قرقنة ثم تم توجيههم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

هذا وبالتحري معهم أفادوا ابحارهم من سواحل قرقنة رفقة 15 شخصا آخرين من ليلة 17 أفريل 2023 على الساعة 22 في حين تعرض مركبهم لتسرب مياه بداية من منتصف الليل.

تم تسخير جميع الوحدات البحرية وطائرة مروحية للحرس الوطني قصد البحث عن المفقودين، فيما ستتواصل عملية البحث صبيحة يوم 19 أفريل 2023.

هذا وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني وسائل الإعلام الجهوية بالتحول إلى ميناء صفاقس وربط الصلة بالناطق الرسمي بإسم إقليم الحرس البحري بالوسط قصد متابعة عملية البحث عن المفقودين.