الحكام يطالبون رابطة البطولة الاسبانية بـ”الاحترام”



طالب الحكام الإسبان يوم الثلاثاء بـ”الاحترام” بعد تزايد الشكاوى في الآونة الأخيرة من أندية الدرجة الأولى ومن مسؤولي البطولة الإسبانية لكرة القدم حيال إدارة المباريات.

وقالت اللجنة الفنية للحكام في بيان “بصفتنا حكام محترفون في كرة القدم الإسبانية، نريد أن نعرب عن قلقنا العميق حيال الوضع المؤسف الذي نشأ”.

وأضافت “نأسف للهجمات المتواصلة من قبل رابطة البطولة الإسبانية ومسؤوليها الرئيسيين” مشيرة إلى أن الحكام هم أهداف “حملة محسوبة ومنظمة بشكل مثالي”.

واشتدت الانتقادات منذ بروز قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكم خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا.

ومن المقرر أن تعقد أندية الليغا اجتماعا استثنائيا اليوم الأربعاء، وسيحضره رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأندية ستدرس أيضا جعل لجنة التحكيم التقنية هيئة مستقلة عن البطولة الإسبانية.