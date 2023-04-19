دعفوس يحذر من فيروس كورونا..واجراءات جديدة للتلقيح..

أكد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا رياض دغفوس، الأربعاء 19 أفريل 2023، أنّ فيروس كوفيد-19، مازال موجودا في تونس، لكن نسبة انتشاره ضعيفة.

وأضاف دغفوس أنّ نقص انتشار هذا الفيروس لا يعني إختفاؤه نهائيا، مؤكّدا أنّه مازال يصيب كبار السنّ وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة بدرجة أولى.

ودعا رياض دغفوس في تصريح لموزاييك، إلى مواصلة التلقيح، مشيرا إلى توفّر أفضل تلقيح مضاد لمتطور أوميكرون في تونس.

وقال إنّ الإجراءات الجديدة في التلقيح ضدّ الكوفيد تنصّ على أنّ الشريحة العمرية المعنية بالتلقيح هي التي تفوق الـ 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة.

واوضح أنّ الشريحة العمرية بين 60 و75 سنة مدعوة للتلقيح مرة واحدة سنويا (تذكير) وما يفوق الـ 75 سنة مدعوة لتلقي التلقيح مرتين سنويا.