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إيرادات السدود تسجل تراجعا حادا..

2023/04/19 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

بلغت الإيرادات الجملية للسدود إلى حدود يوم، 13 أفريل 2023، حوالي 347 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا هاما بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها (1624،4 مليون متر مكعب) خلال السنوات المنقضية والإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية (1009،2 مليون متر مكعب)، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وتتوزع هذه الإيرادات على بعض المناطق، حيث سجلت 94،6 بالمائة في الشمال و 4،8 بالمائة في الوسط ونحو 0،6 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغ المخزون الجملي للسدود 716،7 مليون متر مكعب مقابل 1199،1 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، فيما بلغ المعدل إلى حدود التاريخ ذاته خلال السنوات الثلاث سنوات الفارطة 1267،4 مليون متر مكعب أي بتراجع قدر بـ43،5 بالمائة.

ويتوزع المخزون العام للسدود بنحو 91،8 بالمائة في الشمال و7،3 بالمائة في الوسط و9 بالمائة في الوطن القبلي.

وبلغت نسبة امتلاء السدود 30،9 بالمائة و سجل سد سيدي سالم وسد سيدي البراق نسبة امتلاء بلغت على التوالي 17 بالمائة و60،9 بالمائة.

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