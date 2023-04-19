قبلي: رفع 316 مخالف اقتصادية عقب القيام بـ 1860 زيارة تفقد منذ بداية شهر رمضان

نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية 1860 زيارة تفقد للاسواق الاسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم والمساحات التجارية منذ انطلاقة شهر رمضان مكنت من رفع 316 مخالفة اقتصادية

واوضح المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل ل”وات” ان عمل مصالح المراقبة الاقتصادية تكثف خلال شهر رمضان وخاصة خلال النصف الثاني منه مشيرا الى تسخير 110 فرق مراقبة امنت 1860 زيارة تفقد لمختلف نقاط البيع اضافة الى القيام بمراقبة 130 شاحنة على الطرقات ورفع 316 مخالف اقتصادية

واشار المصدر ذاته الى ان اغلب المخالفات المسجلة كانت في قطاع المواد الغذائية، فقطاع بيع الخضر والغلال، فيما تعلقت اكثر المخالفات بعدم اشهار الاسعار ومسك واستعمال الات قيس غير خاضعة للتحقق الدوري، مؤكدا ان عمل فرق المراقبة الاقتصادية مكن الى حد الان من حجز 100 كلغ من مادة السكر العائلي و138 لترا من الحليب نصف الدسم اضافة الى 345 كلغ من الموز و142 كلغ من التفاح و7ر1 طن من مادة الفرينة الرفيعة، كما تم بالمناسبة حجز 45 كيسا من مادة السداري وزن الكيس الواحد 50 كلغ.