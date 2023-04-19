المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية اثناء عطلة عيد الفطر



بمناسبة عطلة عيد الفطر ، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى الالتزام بالسياقة المعتدلة و الإمتثال لقوانين المرور خلال فترة عيد الفطر والفترات القادمة

وكانت رئاسة الحكومة اعلنت يوم 16 افريل ان أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتعون بمناسبة عيد الفطر، بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام 21 و22 و23 أفريل 2023

كما أعلنت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل التكوين المهني، في بلاغ مشترك امس الثلاثاء، عن توقف الدروس بمناسبة عيد الفطر بكافة المؤسسات الجامعية والتربوية والتكوين المهني والتشغيل وذلك أيام 20 و21 و22 أفريل الجاري.

وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم الاربعاء في بلاغ ، الدعوة لجميع مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من النصائح على غرار عدم الافراط في السرعة والإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والسياقة في حالة تعب وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما دعا المرصد ،مستعملي الطريق الى ضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران و المحافظة على مسافة الأمان الكافية وضبط السرعة وفق حالة الطريق والعوامل المناخية الى جانب الانتباه إلى المترجلين أثناء عبور الطريق و ارتداء الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات النارية خصوصا امام حركة المرور التي ستشهدها عديد الطرقات

ودعا المرصد الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء السياقة عند الاقتراب من اماكن تواجد الاطفال والحدائق معبرا عن الامل في ان يتقيد جميع مستعملي الطريق بمختلف هذه النصائح بهدف التقليص من الخسائر البشرية والمادية