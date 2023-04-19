بمناسبة عطلة العيد: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر..

بمناسبة عطلة عيد الفطر، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى الالتزام بالسياقة المعتدلة والإمتثال لقوانين المرور خلال فترة عيد الفطر والفترات القادمة..

وجدّد المرصد في بلاغ اليوم الأربعاء، الدعوة لجميع مستعملي الطريق إلى التقيّد بجملة من النصائح على غرار عدم الإفراط في السرعة والإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والسياقة في حالة تعب وتجنّب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما دعا المرصد ،مستعملي الطريق الى ضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران والمحافظة على مسافة الأمان الكافية وضبط السرعة وفق حالة الطريق والعوامل المناخية الى جانب الانتباه إلى المترجلين أثناء عبور الطريق وارتداء الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات النارية خصوصا أمام حركة المرور التي ستشهدها عديد الطرقات.

ودعا المرصد الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء السياقة عند الاقتراب من اماكن تواجد الاطفال والحدائق، معبرا عن الامل في ان يتقيد جميع مستعملي الطريق بمختلف هذه النصائح بهدف التقليص من الخسائر البشرية والمادية.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم 16 أفريل أنّ أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتعون بمناسبة عيد الفطر، بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام 21 و22 و23 أفريل 2023.

كما أعلنت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل التكوين المهني، في بلاغ مشترك أمس الثلاثاء، عن توقّف الدروس بمناسبة عيد الفطر بكافة المؤسسات الجامعية والتربوية والتكوين المهني والتشغيل وذلك أيام 20 و21 و22 أفريل الجاري.