إنقاذ 261 مجتازا للحدود البحرية خلسة بقرقنة..

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (صفاقس وقرقنة)، أمس الثلاثاء، من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 261 مجتازا، وفق ما كشف عنه المتحدّث الرّسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني.

وبيّن المصدر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنّ مراكب هؤلاء المجتازين، تعرّضت للغرق عرض البحر، موضّحا أنّ 223 مجتازا كانوا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أما البقية فهم تونسيون، مؤكّدا أنّه تمّ اتخاذ ما يتعين في شأنهم من إجراءات، بعد إستشارة النيابة العمومية.

من جهة أخرى أضاف المتحّدث باسم إدارة الحرس، أنّ دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالبقالطة (المهدية)، وفي إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، من ضبط 12 شخصا تونسيا، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما أفاد بأنّه تمّ حجز مركب بحري مجهز بمحرك لديهم وأنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، بإذن من النيابة العمومية، إثر استشارتها.