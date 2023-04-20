المشروع الجديد لمنصة البرومسبور سيوفر عائدات للدولة تناهز 100 مليون دينار وسيوفر حماية للمتراهنين

أكد عادل الزرمديني الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة “لبرومسبور” أنّ المشروع الجديد لمنصة المراهنات الرقمية المتعددة الاحتمالات الذي ستطرحه قريبا الشركة، مرشح لان يوفر خلال السنوات العشرة القادمة عائدات مالية هامة للدولة تناهز 100مليون دينار، بمعدل 10 مليون دينار سنويا.

وأوضح الزرمديني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ مشروع المنصة الجاري الاعداد لها مع مؤسسة ايطالية رائدة عالميا في مجال المراهنات الالكترونية، في مرحلة اللمسات الأخيرة، متوقعا أن يرى المشروع النور رسميا مع مطلع الموسم الرياضي القادم 2023 – 2024.

وكشف أنّ أبرز سمات مشروع المنصة أنها ستوفر ضمانات في ما يتعلّق بالمعطيات الشخصية الخاصة بالمتراهنين من ناحية، كما ستوفر ضمانات خاصة بالرقابة والشفافية المالية تمنع غسيل الأموال والتلاعب بالنتائج الرياضية من ناحية أخرى.

وأضاف أنّ منصة “البرومسبور” ستوفرللمتراهنين جميع الألعاب الممكنة، على غرار كرة القدم و كرة اليد و كرة الطائرة، كما ستوفر ما وصفه بـ”الغطاء القانوني” لشركات المراهنات الأخرى الناشطة في السوق الموازية، على حدّ وصفه.

واكد على أنّ ما يميّز منصة “البروموسبور”، خلافا لمنصات شركات الرهان الموازي، أنّ خوادم الاستضافة الخاصة بها “السرفرات” موجودة وتدار من تونس، فضلا على أنّ أرباح المتراهنين ستكون مضمونة يكفلها القانون.

وأبرز الزرمديني في حديثه لوكالة (وات) أنّ منصة “البرومسبور” ستضع آليات لمكافحة ظاهرة ادمان المراهنات، عبر وضع حدود للمتراهنين في عدد الرهانات في اليوم، وفي حجم الانفاق الخاص بهم، كما سيحجر استخدام خدماتها كليا على القصر.